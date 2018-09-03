Минсельхоз выступает против экспортной пошлины на зерно

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что министерство не видит оснований для введения экспортной пошлины на зерно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Оксана Лут подчеркнула, что Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж», — заявили в Минсельхозе.

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Она также добавила, что Минсельхоз допустил возможность экспорта в течение 2018-2019 годов 1,5 млн тонн зерна из интервенционного фонда.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз готовит проект распоряжения для возможности реализации из государственного интервенционного фонда дополнительных объемов зерна.