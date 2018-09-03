Суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста братьев Магомедовых

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты владельца группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда на продление ареста до 5 ноября 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Поставление от 1 августа оставить без изменения. Апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказал судья

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Ранее сообщалось, что Тверской районный суд продлил арест счетов компаний группы «Сумма» до 5 ноября.

Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в мошенничестве и создании организованной преступной группы.

Братьям Магомедовым вменяется хищение 2,5 млрд руб.