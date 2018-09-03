ФСБ: доходы ИГ упали в 10 раз

Глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что доходы группировки «Исламское государство» с 2014 года снизились в десять раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 млрд, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить $200-300 млн в год», — сказал Беседа.

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Он пояснил, что падение доходов связано с тем, что значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории.

Беседа также добавил, что «Исламское государство» начало вкладывать добытые деньги в легальный бизнес и таким образом отмывать их.

«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.