Официальный курс евро снизился на 86 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 85,9 коп., до 78,63 руб., курс доллара уменьшился на 30,04 коп., до 67,74 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 55,18 коп., составив 72,64 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2344,15 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1088,88 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».