Пескова спросили о планах КНДР посетить ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что северокорейская сторона пока не сообщала о готовности главы государства посетить Восточный экономический форум. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока северокорейская сторона нам не сообщала о намерениях ее руководителя воспользоваться приглашением (президента России) Владимира Путина», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что в графике Путина нет поездки в Пхеньян 9 сентября.

Ранее сообщалось, что самой представительной и многочисленной делегацией на Восточном экономическом форуме будет делегация из Китая. Ее возглавит председатель КНР Си Цзиньпинь.