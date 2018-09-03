Песков: Китай «наступает на пятки» Евросоюзу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай стремительно «наступает на пятки» Евросоюзу по объемам экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия продолжает развивать двусторонние отношения со странами-членами этой интеграции (ЕС – «Газета.Ru»). Но в целом, поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России, по объемам ему стремительно наступает на пятки Китай», — сказал Песков.

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Ранее Песков дал комментарий после того, как французский лидер Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Владимира Путина в «развале» Евросоюза.

По словам пресс-секретаря, нынешний уровень отношений между Россией и ЕС не отвечает интересам обеих сторон.