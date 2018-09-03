Медведев обсудил сотрудничество с новым премьером Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих двусторонних контактов.

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Отмечается, что Румас поблагодарил Медведева за поздравления, переданные в связи с его назначением на пост премьер-министра Белоруссии.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что министерство не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.