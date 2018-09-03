В Киеве засекретили предложения по закрытию сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило предложения по возможному прекращению железнодорожного сообщения с Россией, сообщают «Украинские новости».

Об этом в украинском ведомстве сообщили в ответ на запрос издания.

В официальном ответе говорится, что указанный документ содержит информацию с ограниченным доступом, также ему присвоен гриф «Для служебного пользования».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с обращением, в котором призвал жителей страны, у которых есть родственники в России, перевезти их на Украину.