Новак: Россия сохранит добычу нефти на уровне июля и августа

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия намерена сохранить добычу нефти в сентябре 2018 года на уровне июля и августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В сентябре (восстановление добычи нефти по сделке ОПЕК+ ожидается в России) на уровне июля, августа», — сказал Новак.

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Ранее сообщалось, что министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад аль-Румхи ожидает, что до конца текущего года цены на нефть будут находиться в диапазоне от $70 до $80.

Он также отметил, что ослабление доллара всегда ведет к повышению цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.