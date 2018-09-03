Министр нефти Омана рассказал об ожиданиях по цене на нефть

Министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад аль-Румхи ожидает, что до конца текущего года цены на нефть будут находиться в диапазоне от $70 до $80. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что цены на нефть останутся на уровне $70-80 за баррель до конца этого года», — сказал ар-Румхи.

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Он также отметил, что ослабление доллара всегда ведет к повышению цен на нефть.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по средней цене на нефть на 2018 год до $70,23 за баррель.

Помимо этого, был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $68,99 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.