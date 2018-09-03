Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 18 коп. и составил 67,73 руб.

Курс евро вырос на 20 коп., до 78,57 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 17,99 коп., до 79,49 руб., курс доллара уменьшился на 3,74 коп., до 68,04 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,15 коп., составив 73,19 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.

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