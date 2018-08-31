Сбербанк готовит ряд предложений по поддержке людей пожилого возраста

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «России 24» заявил о начале подготовки банком предложений по поддержке людей пожилого возраста.

По его словам, в рамках инициативы президента России Владимира Путина по параметрам изменения пенсионного возраста, Сбербанк готовит целый ряд инициатив в части поддержки людей старшего поколения.

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«В рамках предложений президента мы готовим ряд инициатив по тому, как мы можем поддержать страховой линейкой, созданием особых финансовых продуктов, людей пожилого возраста», — сказал Греф.

Президент России Владимир Путин 29 августа в телеобращении к россиянам предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.