Китайская делегация станет самой представительной на форуме во Владивостоке

Самой представительной и многочисленной делегацией Восточном экономическом форуме будет делегация из Китая, сообщает фонд «Росконгресс». Ее возглавит председатель КНР Си Цзиньпинь.

» Всего в Форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества», - говорится в сообщении.

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Повестку китайской делегации сегодня обсуждали ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй.

«На встрече также обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и губернаторов китайских провинций – таких, как Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия», - указано в сообщении.

Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября. Место проведения - кампус ДВФУ на острове Русский. На форуме планируется выступление президента России Владимира Путина, приглашены председател. КНР Си Цзиньпинь и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.