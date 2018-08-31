Официальный курс евро снизился на 18 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 17,99 коп., до 79,49 руб., курс доллара уменьшился на 3,74 коп., до 68,04 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,15 коп., составив 73,19 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2320,27 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1072,02 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой.

Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,07%, составив $70,30 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,10%, до $77,69 за баррель.

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