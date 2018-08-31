В Nord Stream 2 прокомментировали возможный уход инвесторов из «Северного потока — 2»

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» идет по расписанию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Nord Stream 2 AG.

В компании отметили, что Nord Stream 2 не будет комментировать тему американских ограничений.

«Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию, — заявили в Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что немецкая компания может выйти из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США.