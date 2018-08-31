Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2320,27 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1072,02 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой.

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Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,07%, составив $70,30 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,10%, до $77,69 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 11,71 коп., до 79,67 руб., курс доллара понизился на 6,3 коп., до 68,08 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 1,81 коп., составив 73,29 руб.

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