Трамп решил не повышать зарплаты госслужащих в 2019 году
Президент США Дональд Трамп решил отменить запланированное повышение зарплат государственных служащих в 2019 году. Об этом сообщает CNN.
В письме, которое он направил лидерам палаты представителей и сената, Трамп назвал повышение зарплат «неуместным».
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«Мы должны поддерживать усилия, направленные на то, чтобы наша нация была устойчивой в финансовом отношении», — написал американский президент.
По его словам, у бюджетов федеральных ведомств не хватит средств на такое повышение.
«Я решил, что в 2019 году общее и районное повышение зарплат будет равняться нулю», — заключил Трамп.