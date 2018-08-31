Трамп решил не повышать зарплаты госслужащих в 2019 году

Президент США Дональд Трамп решил отменить запланированное повышение зарплат государственных служащих в 2019 году. Об этом сообщает CNN.

В письме, которое он направил лидерам палаты представителей и сената, Трамп назвал повышение зарплат «неуместным».

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«Мы должны поддерживать усилия, направленные на то, чтобы наша нация была устойчивой в финансовом отношении», — написал американский президент.

По его словам, у бюджетов федеральных ведомств не хватит средств на такое повышение.

«Я решил, что в 2019 году общее и районное повышение зарплат будет равняться нулю», — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что его импичмент «обрушит рынки».