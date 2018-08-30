Дания выделит $110 млн на преодоление последствий Brexit

Правительство Дании выделит около $110 млн на решение проблем, которые могут возникнуть из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о последствиях, которые могут возникнуть если Британия выйдет из ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

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Как отмечается, Дания намерена использовать эти средства в случае «неблагоприятного» итога переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выделит £3 млрд на подготовку к выходу из Евросоюза.

Как отмечалось, данные средства будут выделены на случай, если ЕС и Лондон не смогут договориться о сделке по Brexit.