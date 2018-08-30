Путин обсудит с премьером Венгрии энергетическое сотрудничество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 18 сентября встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, лидеры обсудят энергетическое сотрудничество.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России.

Он отметил, что «большинство стран ЕС не чувствуют» опасности, которая якобы исходит от России.

Во время предыдущей встречи с президентом России, Орбан рассказал, что санкции вредят двусторонним отношениям между странами.