Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 11,71 коп., до 79,67 руб., курс доллара понизился на 6,3 коп., до 68,08 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 1,81 коп., составив 73,29 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2358,76 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1093,61 пункта.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».