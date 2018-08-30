Пескова спросили о сигналах из США о новых антироссийских санкциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не подавали сигналы о перспективах введения второй части новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо сигналы со стороны администрации США о новых антироссийских санкциях.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что экономический и военный блоки правительства готовят ответные меры на последние антироссийские санкции США.

В понедельник, 27 августа, США ввели новые санкции. Они были введены за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.