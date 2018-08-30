В Госдуме назвали причину крупных инвестиций в Украину

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вложения России интересны Украине, испытывающей инвестиционный голод, и выгодны российским компаниям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая, что Украина испытывает жесточайший голод инвестиций, я думаю, что это им тоже в принципе интересно, что российский бизнес вкладывается в ее экономику», — сказал Аксаков.

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Он подчеркнул, что для российских бизнесменов Украина привлекательна не по политическим, а по экономическим причинам, поскольку в стране много высококвалифицированных кадров «очень низкой стоимости», понятная бизнес-культура и менталитет.

Ранее сообщалось, что Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года.