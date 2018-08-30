В Госдуме назвали причину крупных инвестиций в Украину

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время интервью на Петербургском... «Газета.Ru»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вложения России интересны Украине, испытывающей инвестиционный голод, и выгодны российским компаниям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая, что Украина испытывает жесточайший голод инвестиций, я думаю, что это им тоже в принципе интересно, что российский бизнес вкладывается в ее экономику», — сказал Аксаков.

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Он подчеркнул, что для российских бизнесменов Украина привлекательна не по политическим, а по экономическим причинам, поскольку в стране много высококвалифицированных кадров «очень низкой стоимости», понятная бизнес-культура и менталитет.

Ранее сообщалось, что Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года.