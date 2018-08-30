Forbes впервые назвал самых влиятельных россиян
В российской версии журнала Forbes был опубликован список 100 самых влиятельных граждан России.
Отмечается, что верхнюю строчку списка «автоматически» занял российский лидер Владимир Путин, занявший второе место в мировом рейтинге самых влиятельных людей, появившемся в американской версии журнала. За ним следуют Герман Греф и Алексей Миллер, которые возглавляют правления Сбербанка и «Газпрома» соответственно, а также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и российский премьер Дмитрий Медведев.
Согласно размещенной информации, в десятке самых влиятельных россиян оказались гендиректор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов.
Ранее сообщалось, что лидером рейтинга самых влиятельных людей мира стал председатель КНР Си Цзиньпин.