Россельхознадзор ввел ограничения на поставки мяса из Латвии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки мяса из Терветского края Латвии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Терветского края Латвии с 29 августа 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Россию из указанного края Латвии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввоз 18 тонн турецких персиков.