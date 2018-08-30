Кабмин разрешил использовать простую электронную подпись для госуслуг

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для оформления заявок на предоставление госуслуг в электронной форме. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Устанавливается возможность использования простой электронной подписи (полученной при личном обращении) при обращении за получением госуслуг в электронной форме», — заявили в правительстве.

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Также в кабмине отметили, что подобные меры позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

В прошлом году сообщалось, что кабмин одобрил проект об оплате налогов в МФЦ.