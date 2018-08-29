Песков прокомментировал иск США в ВТО против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти используют широкую палитру контраргументов в связи с иском США в ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не считают нормальным. С другой стороны, это законное право, безусловно, Россия будет использовать здесь в данном случае всю широкую палитру контраргументов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относится к подаче США иска в ВТО против России.

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Ранее сообщалось, что США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.

Как стало известно, был отправлен запрос в ВТО на проведение консультаций с Россией по указанным пошлинам.