Голикова предложила вариант наказания за увольнение в предпенсионном возрасте

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет… Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — сказала Голикова.

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Она также добавила, что введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы готовы поддержать меры по защите работников предпенсионного возраста.