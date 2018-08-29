Путин объяснил решение обратиться к россиянам по поводу пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин рассказал, что решил обратиться к россиянам по поводу пенсионной реформы, чтобы указать все аспекты будущих изменений, а также из-за большого значения этой темы для граждан. Об этом он заявил в ходе телеобращения.

Президент подчеркнул, что выбрал такой формат в том числе и для того, чтобы выразить свое отношение к изменениям в пенсионном законодательстве.

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Путин отметил, насколько значимы эти вопросы для миллионов людей. Он также заявил, что хочет обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считает принципиальными.

Ранее Путин попросил отнестись к изменениям с пониманием.

«Газета.Ru» вела оналйн-трансляцию обращения президента.