Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам России предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.

Предложение о смягчении пенсионной реформы для женщин стало первым пунктом в обращении президента.

Путин отметил, что законопроектом предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, в то время как для мужчин он повышается на пять лет.

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«Так не пойдет, конечно. Это неправильно», — сказал Путин.

Он отметил, что в России отношение к женщинам «особое, бережное».

По словам президента, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

Таким образом президент предложил снизить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Ранее Путин предложил ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.