Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам России предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет.
Предложение о смягчении пенсионной реформы для женщин стало первым пунктом в обращении президента.
Путин отметил, что законопроектом предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, в то время как для мужчин он повышается на пять лет.
«Так не пойдет, конечно. Это неправильно», — сказал Путин.
Он отметил, что в России отношение к женщинам «особое, бережное».
По словам президента, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.
Таким образом президент предложил снизить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.
Ранее Путин предложил ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.