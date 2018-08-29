Президент России Владимир Путин попросил россиян с пониманием отнестись к пенсионной реформе. Об этом он заявил в телеобращении.

«Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране», — сказал Путин.

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По его словам, стране предстоит принять «трудное, непростое, но необходимое решение».

«Прошу вас отнестись к этому с пониманием», — подытожил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

Ранее Путин заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин можно установить на уровне 60 лет, а не 63 года, как предполагает законопроект.