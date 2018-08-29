В МИД КНР прокомментировали новые антироссийские санкции США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя новые санкции США против России, заявила, что Китай выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай всегда выступает против применения односторонних санкций и угроз введения односторонних санкций в международных отношениях, мы считаем, что это не поможет в решении проблем», — сказала Хуа Чуньин.

Реклама

Она также отметила, что и на Россию, и на США возложена важная ответственность по поддержанию глобального мира, стабильности и безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что экономический и военный блоки правительства готовят ответные меры на последние антироссийские санкции США.