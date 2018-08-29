«Ъ»: жильцов служебных домов могут обязать платить за капремонт

Правительство может обязать нанимателей служебного жилья компенсировать взносы за капремонт, которые уплачивают госорганы-собственники подобных квартир. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Сейчас за содержание таких помещений (включая ремонт) платит госорган, выступающий собственником здания. Предлагается в случае передачи имущества нанимателю закрепить в договоре и перекладывание на него расходов по содержанию, включая оплату взносов на капремонт», — сообщает издание.

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По мнению экспертов, данное предложение является неоднозначным. Специалисты отметили, что госорганы таким образом пытаются снять с себя указанные расходы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил закон, который полностью освобождает от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды I и II группы.