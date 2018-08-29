Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2318,71 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,3%, до 1075,37 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 коп., до 78,76 руб., курс доллара снизился на 0,52 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 23,7 коп., составив 72,50 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% — до $76,3 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,01%, до $68,54 за баррель.

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