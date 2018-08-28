Минфин США ожидает заключения новой торговой сделки с Канадой в ближайшее время

Глава Минфина США Стивен Мнучин ожидает, что заключение новой торговой сделки между США и Канадой может произойти в ближайшее время. Об этом сообщает CNBC.

«Я считаю, что наша цель — попытаться быстро договориться с Канадой. Это очень важно для американских рабочих», — сказал Мнучин.

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Он также добавил, что как только переговоры в Канаде будут завершены, администрация США будет нацелена на другие приоритетные направления: Европейский союз и Китай.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел «конструктивные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом.