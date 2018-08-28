Рябков назвал дискуссию о расширении БРИКС преждевременной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что пока преждевременно запускать дискуссию о расширении БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что привлекательность БРИКС для третьих стран объясняется тем, что организация открыта для конструктивного взаимодействия.

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«Эта тема требует глубокой проработки… Нам кажется, что целесообразнее на данном этапе сконцентрироваться на укреплении бриксовских институтов», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможном увеличении числа стран БРИКС.

Он подчеркнул, что страны-участницы договорились расширять зону влияния организации, вовлекать в орбиты деятельности БРИКС те государства, которые разделяют ее принципы и ценности.