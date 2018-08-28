Лавров назвал цель заявлений Трампа о «Северном потоке – 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о «Северном потоке – 2» направлены на продвижение интересов США в Европе. Об этом он сказал в интервью словацкой газете «Правда».

Журналист попросил прокомментировать Лаврова заявление Трампа о том, что этот проект преследует цель разделить Европу. Глава российского МИДа в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток – 2» носит исключительно коммерческий характер.

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«Что касается вышеупомянутого заявления президента Соединенных Штатов, то нам понятна его цель: продвижение американских экономических и энергетических интересов в Европе. Конкретная цель заключается в том, чтобы принудить членов Евросоюза профинансировать создание дорогой инфраструктуры и начать закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, цена которого на 30-40% выше, чем цена газа, доставляемого из России», — сказал Лавров.

Ранее в США заявили, что могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток — 2».