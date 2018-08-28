Опубликована расширенная программа Восточного экономического форума

На сайте Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября во Владивостоке, опубликована расширенная деловая программа. В нее включены около 70 меропрятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы, сообщает фонд «Росконгресс».

«Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», - говорится в сообщении.

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Деловая программа разбита на четыре направления: «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги», «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока», «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества», «Создание условий для жизни людей».

«Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа», — говорится в сообщении.