Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,03% и составил 2313,68 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,36%, до 1080,23 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 18,03 коп., до 78,22 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 коп., составив 72,27 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до $76,48 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до $68,84 за баррель.

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