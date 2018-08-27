Moody's оценило возможный ущерб банкам России из-за санкций США

Новые американские санкции против госбанков России в случае их введения вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, однако помешают кредитованию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody's.

По мнению аналитиков агентства, российским финансовым учреждениям станет труднее предоставлять кредиты, также ожидаются возможные затруднения в экономическом росте.

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«На наш взгляд, санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять кредиты и поддерживать рост», — говорится в обзоре.

Как отмечается, удар по российской экономике окажется не столь чувствительным из-за того, что США не участвует в российских нефтяных проектах.

«Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось, что глава минэкономразвития раскрыл план России по защите от американских санкций.