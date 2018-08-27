Пескова спросили об ответных мерах России на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о проработке ответных мер на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые меры, новые рестрикции, и какие действия в интересах России потребуют», — сказал Песков.

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Он также отметил, что президент России Владимир Путин будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам России.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона по отношению к важнейшим экономическим партнерам.