Путин рассказал о практике «продавливания» необоснованного роста энерготарифов

Президент России Владимир Путин заявил, что «продавливание» роста энерготарифов недопустимо. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика «продавливания» необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», — сказал Путин.

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Президент отметил, что есть предложение изменить текущею ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов.

Ранее сообщалось, что в МЭР предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.