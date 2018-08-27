Путин отметил успехи российского ТЭК

Президент России Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс смог ответить на стоящие перед ним современные вызовы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы», — сказал Путин.

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Он также отметил, что Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти. Также глава государства подчеркнул, что Россия входит в число ведущих стран по объемам выработки электроэнергии и добыче угля.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что уровень добычи нефти Россией укладывается в договоренности ОПЕК+.