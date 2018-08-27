Власти могут разделить Россию на 14 макрорегионов

Минэкономразвития предложило разделить Россию на 14 макрорегионов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, данная инициатива прописана в проекте «Стратегии пространственного развития». Указанный документ намерены внести в правительство в сентябре текущего года.

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Согласно проекту министерства, 14 макрорегионов станут отражать сложившиеся социально-экономические связи, а не будут административно-территориальными единицами.

Издание отмечает, что макрорегионы будут схожи с федеральными округами. Минэкономразвития считает, что подобное деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия.

В свою очередь полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло имеет иную точку зрения насчет развития регионов. Он заявил, что необходимо создать единый сибирский макрорегион.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России.