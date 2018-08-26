Министру экономики Ирана объявили импичмент

Иранский парламент объявил министру экономики и финансов страны Масуду Карбасиану импичмент, передает Mehr.

«Мы надеемся, что Карбасиану удастся добиться больших успехов в других вопросах», — сказал спикер парламента Али Лариджани.

Проведения процедуры импичмента министра потребовали 33 депутата. Причиной такого требования они назвали «отсутствие прозрачности в экономике страны и проблемы, вызванные колебаниями валютных курсов и нарушениями банковской системы». За то, чтобы отстранить от должности Карбасиана, проголосовали 137 членов парламента.

Ранее в Госдепе США заявили, что решение Евросоюза о выплате Ирану $20,7 млн является «ошибочным сигналом».