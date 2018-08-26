WP: Трамп «сыт по горло» торговой политикой Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что «сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, об этом Трамп сказал своим советникам в Белом доме.

Как отмечается, президент США считает, что КНР пытается «наказать его политически» перед промежуточными выборами в конгресс США.

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При этом Трамп намерен изменить торговую политику Китая.

Ранее сообщалось, что представители Соединенных Штатов и КНР завершили двухдневные торговые переговоры.