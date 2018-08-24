Меркель усомнилась в возможности переговоров о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС

Переговоры о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС в ближайшее время вряд ли возможны. С такой позицией выступила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Ереване, передает РИА «Новости».

Меркель спросили, возможны ли практические шаги по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС.

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Канцлер Германии, отвечая на вопрос, назвала Армению примером того, как можно хорошо сотрудничать с Россией и ЕС. Тем не менее, по ее словам, в ближайшем будущем переговоры о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС вряд ли будут.

«Экономические возможности есть, но в формальном смысле, в ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС — вряд ли. Но пример Армении показывает, что можно на это пойти», — сказала Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вносит весомый вклад в энергобезопасность Европы.