Болтон призвал Украину найти альтернативные «Северному потоку – 2» проекты

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Украине и европейским странам стоит искать газовые проекты, которые могут стать альтернативой «Северному потоку – 2». Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Болтона, президент США Дональд Трамп беспокоится, что Европа добровольно привязывает себя к российским энергоресурсам.

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«Путь для Украины и других — это искать альтернативные источники и ресурсы природного газа. Если «Северный поток-2» построят, то Украина попадет под угрозу, что Россия, даже если обяжется, не будет поставлять достаточных объемов газа», - сказал советник президента США.

Он также вспомнил о строительстве «Южного газового коридора» и посоветовал Украине развивать альтернативные источники энергоресурсов и собственную добычу газа.

Ранее сообщалось, что Болтон пообещал защитить Украину от вмешательства в выборы.