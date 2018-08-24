Новые санкции США против России коснутся кредитования и экспорта оружия

Новые санкции США против России затронут такие сферы, как кредитование, поставки оружия и оказание внешней помощи. Об этом говорится на сайте Федерального регистра США, где появился соответствующий документ.

Согласно проекту документа, США вводят запрет на предоставление помощи России. Исключением станет предоставление срочной гуманитарной помощи и поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.

Реклама

Также вводится запрет на выдачу лицензий на поставки американского оружия российским государственным компаниям. При этом санкции не будут распространяться на сотрудничество России и США в космической сфере.

Еще одним пунктом станет запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки» любыми государственными ведомствами и структурами США.