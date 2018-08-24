В Кремле прокомментировали вопрос об изъятии допдоходов у бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об изъятии допдоходов у бизнеса, передает РИА «Новости»

По его словам, вопрос еще не решен и находится на стадии обсуждения.

24 августа помощник президента Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов встретились с руководителями российских металлургических и нефтехимических компаний. На встрече планировалось обсудить тему изъятия дополнительных доходов в бюджет.

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«Пока есть позиция Белоусова, есть позиция прочих ведомств, то есть позиция, как таковая, пока, что называется, незатверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома, она пока на стадии обсуждения», — рассказал Песков.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса заявил, что компании были проинформированы о том, что налоговая нагрузка меняться не будет.