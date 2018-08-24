Меркель опровергла возможность зависимости от России из-за «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство и введение в эксплуатацию второй очереди газопровода «Северный поток» поставит Германию в зависимое от России положение. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, данное заявление Меркель сделала, выступая перед студентами в университете Тбилиси в Грузии на второй день своей поездки по странам Кавказа.

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Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин по-прежнему желает удостовериться в том, что Россия не пустит весь газ в обход газопровода на Украине и продолжит поставлять часть газа через соседнюю страну.

Ранее Меркель заверила, что транзит газа через Украину продолжится после завершения «Северного потока — 2».